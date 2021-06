Olimpiadi Tokyo 2021, Tiro a volo: Gabriele Rossetti, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Gabriele Cognome: Rossetti Luogo e data di nascita: Firenze, 7 marzo 1995 Disciplina: Tiro a volo, skeet palmares: il titolo più importante nella bacheca del fiorentino è certamente rappresentato dall’oro vinto ai Giochi di Rio 2016, ma non finisce qui. A livello iridato infatti Rossetti ha vinto l’oro ai Mondiali di Mosca 2017 e il bronzo ai Mondiali di Lonato del Garda nel 2015. Nella sua bacheca inoltre brilla anche l’oro continentale vinto ai recenti Europei 2021 di Osijek, che ha fatto seguito all’argento vinto nel 2017 a Baku. In Coppa del Mondo, dove ha vinto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Firenze, 7 marzo 1995 Disciplina:, skeet: il titolo più importante nella bacheca del fiorentino è certamente rappresentato dall’oro vinto ai Giochi di Rio 2016, ma non finisce qui. A livello iridato infattiha vinto l’oro ai Mondiali di Mosca 2017 e il bronzo ai Mondiali di Lonato del Garda nel 2015. Nella sua bacheca inoltre brilla anche l’oro continentale vinto ai recenti Europeidi Osijek, che ha fatto seguito all’argento vinto nel 2017 a Baku. In Coppa del Mondo, dove ha vinto ...

