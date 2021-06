Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo su pista: Rachele Barbieri, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Rachele Cognome: Barbieri Luogo e data di nascita: Pavullo nel Frignano, 21 febbraio 1997 Disciplina: pista Inseguimento a squadre palmares: campionessa del mondo nello Scratch nel 2017. Nel 2015 ha vinto gli Europei Juniores nell’inseguimento a squadre e corsa a punti e i campionati italiani Juniores nell’inseguimento a squadre e Scratch. In questa specialità ha vinto gli Europei U23 nel 2016. L’anno successivo ha bissato sempre agli europei, aggiudicandosi anche la seconda tappa di Coppa del Mondo sempre per lo Scratch. Infine, nel 2018 ha vinto i campionati italiani Omnium. Precedenti alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Pavullo nel Frignano, 21 febbraio 1997 Disciplina:Inseguimento a squadre: campionessa del mondo nello Scratch nel 2017. Nel 2015 ha vinto gli Europei Juniores nell’inseguimento a squadre e corsa a punti e i campionati italiani Juniores nell’inseguimento a squadre e Scratch. In questa specialità ha vinto gli Europei U23 nel 2016. L’anno successivo ha bissato sempre agli europei, aggiudicandosi anche la seconda tappa di Coppa del Mondo sempre per lo Scratch. Infine, nel 2018 ha vinto i campionati italiani Omnium. Precedenti alle ...

