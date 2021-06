Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo su pista: Elisa Balsamo, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Elisa Cognome: Balsamo Luogo e data di nascita: Cuneo, 27 febbraio 1998 Disciplina: pista Inseguimento a squadre, Madison, Omnium palmares: campionessa del mondo e italiana Juniores su strada nel 2016, campionessa europea su strada tra le Under 23 nel 2020. Su pista ha conquistato due medaglie di bronzo ai Mondiali del 2018 nell’inseguimento a squadre e nella Madison. Nel 2016 ha vinto gli Europei nell’inseguimento a squadre, ripetendosi l’anno successivo sia tra le Under 23 che tra le Elite, oltre a conquistare il titolo continentale U23 nell’Omnium. Nel 2018 è nuovamente campionessa europea U23 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Cuneo, 27 febbraio 1998 Disciplina:Inseguimento a squadre, Madison, Omnium: campionessa del mondo e italiana Juniores su strada nel 2016, campionessa europea su strada tra le Under 23 nel 2020. Suha conquistato due medaglie di bronzo ai Mondiali del 2018 nell’inseguimento a squadre e nella Madison. Nel 2016 ha vinto gli Europei nell’inseguimento a squadre, ripetendosi l’anno successivo sia tra le Under 23 che tra le Elite, oltre a conquistare il titolo continentale U23 nell’Omnium. Nel 2018 è nuovamente campionessa europea U23 ...

