Ok ddl lavoro, Orlando: accordo parti sociali grande risultato (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'accordo raggiunto ieri con le parti sociali sul decreto lavoro, approvato oggi in Cdm, è "un grandissimo risultato". Lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlando, parlando con i giornalisti al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'raggiunto ieri con lesul decreto, approvato oggi in Cdm, è "un grandissimo". Lo ha detto il ministro delAndrea, parlando con i giornalisti al ...

Advertising

repubblica : Il giurista che lavorò al Concordato: 'Atto di debolezza della chiesa, il ddl Zan non viola gli accordi' - ItaIiaSovrana : RT @isabellarauti: Sono in corso le audizioni sul mio Ddl 1193 per colmare un vuoto normativo nel Codice penale militare di pace. Buon lavo… - FratellidItalia : RT @isabellarauti: Sono in corso le audizioni sul mio Ddl 1193 per colmare un vuoto normativo nel Codice penale militare di pace. Buon lavo… - isabellarauti : Sono in corso le audizioni sul mio Ddl 1193 per colmare un vuoto normativo nel Codice penale militare di pace. Buon… - fraciaraffo : RT @PPolicy_News: +++ Oggi su @PPolicy_News le anticipazioni sui contenuti del decreto su #licenziamenti-#fisco e del ddl delega #appalti +… -