(Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Sono saliti a 7 i cadaveri recuperati nel ribaltamento di un barcone carico dial largo di. Ma ci sarebbero ancora, secondo le testimonianze dei 46 superstiti - altri 9 dispersi. Nel tratto ditrae Lampione, dove all'alba è avvenuta la, sono ancora in corso le ricerche da parte della Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. Fra le 7 salme, già portate sul molo Favarolo dalle motovedette della Capitaneria di porto, ci sono quelle di quattro donne, una delle quali in evidente e avanzato stato di gravidanza. Intanto sono approdati sull'isola 256 persone ...

Advertising

Linkiesta : Con la nuova tragedia dei rifiuti le elezioni a Roma saranno una gara a tre tra Michetti, Gualtieri e Calenda. Il… - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Italia: Nuova tragedia dei migranti nel mare di Lampedusa, 7 morti - DiDimiero : RT @Agenzia_Italia: Nuova tragedia dei migranti nel mare di Lampedusa, 7 morti - Agenzia_Italia : Nuova tragedia dei migranti nel mare di Lampedusa, 7 morti - sulsitodisimone : Nuova tragedia dei migranti nel mare di Lampedusa, 7 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova tragedia

dei migranti nel mare di Lampedusa, 7 ......il 3 e il 4 luglio di Coefore - Eumenidi di Eschilo e delle Baccanti di Euripide e con una...ai nostri tempi perché come artisti abbiamo la responsabilità di dare vita alle parole della, ...AGI - Sono saliti a 7 i cadaveri recuperati nel ribaltamento di un barcone carico di migranti al largo di Lampedusa. Ma ci sarebbero ancora, secondo le testimonianze dei 46 superstiti - altri 9 disper ...Le temperature massime sfonderanno i 40 C in Puglia, Basilicata e Calabria e toccheranno addirittura punte di 44-45 C in Sicilia ...