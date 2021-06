Nuova tragedia dei migranti nel mare di Lampedusa | 7 donne morte

(Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - La strage delle. Nuovo dramma a una manciata di miglia da. Sette i corpi recuperati, tutti di, rende noto la procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, che ha aperto un inchiesta contro ignoti per naufragio sull'ultimadell'immigrazione, avvenuta all'alba, a circa sette miglia dalla terra ferma. La barca di appena otto metri, con a bordo probabilmente 62 persone, sarebbe partita da Sfax, in Tunisia. E secondo le testimonianze dei 46 superstiti - 29 uomini e 17, tutti di provenienza subsahariana - ci sarebbero altri nove dispersi, molti dei quali ...

dei migranti nel mare di Lampedusa, 7 donne ...Adesso c'è questa, ci stracceremo le vesti e ci sarà una pioggia di indignazione. Qualche giorno e poi torneremo alle solite cose, ai soliti discorsi. La verità è che la questione ...