Norris-Ferrari: la Rossa può sorpassare la Mclaren (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lando Norris crede che i rivali della Ferrari possano stare facilmente davanti alla Mclaren se riuscissero a risolvere i loro problemi relativi al passo gara. In effetti la differenza si è notata nel Gp Francese per la Ferrari che è stato disastroso e in quello Australiano dove il cavallino rampante si è difeso più che bene. Norris sa che se la Ferrari cominciasse a crescere sarebbe molto difficile contrastarli. La guerra Norris-Ferrari è solo all’inizio. Per Hamilton si pensa ad un rinnovo biennale Norris-Ferrari: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Landocrede che i rivali dellapossano stare facilmente davanti allase riuscissero a risolvere i loro problemi relativi al passo gara. In effetti la differenza si è notata nel Gp Francese per lache è stato disastroso e in quello Australiano dove il cavallino rampante si è difeso più che bene.sa che se lacominciasse a crescere sarebbe molto difficile contrastarli. La guerraè solo all’inizio. Per Hamilton si pensa ad un rinnovo biennale: ...

Conferenza Austria, coppia Alonso - Verstappen - FormulaPassion.it I piloti della Ferrari avranno chiuso i loro impegni con la conferenza stampa già nel primo ... Chiuderanno la conferenza un'altra coppia molto interessante, quella di Valtteri Bottas e Lando Norris, e ...

F1 - McLaren, Norris: 'La Ferrari per noi è una grande minaccia' Il Paul Ricard è stato un episodio, ma molte piste si adattano alla loro monoposto meglio che alla nostra - le parole di Norris come riportate da F1i.com - La Ferrari soffre ancora sui rettilinei, ma ...

Norris: "La Ferrari può stare davanti alla McLaren facilmente" Motorsport.com, Edizione: Italia McLaren, che bordata a Daniel Ricciardo L'australiano sta perdendo nettamente il confronto con Lando Norris. Daniel Ricciardo sta perdendo nettamente il confronto con il compagno della McLaren Lando Norris, che nelle prime 8 gare del Mondi ...

F1 | McLaren, Norris: "La Ferrari per noi è una grande minaccia" Nonostante la grande consistenza nei risultati e il quarto posto attuale in classifica piloti, Lando Norris non crede che il terzo posto Costruttori attuale della McLaren sia al sicuro contro la Ferra ...

