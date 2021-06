«Non potrei essere più grata e felice (e stanca)» ha scritto la star di Wonder Woman mostrando ai follower la prima foto della neonata insieme a tutta la bellissima famiglia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gal Gadot story guarda le foto Wonder Mamma! Gal Gadot è mamma per la terza volta. La star di Wonder Woman, 36 anni, ha dato alla luce la sua terza figlia, nata dall’amore con il marito Yaron Varsano, magnate dell’immobiliare. E il battesimo social della nuova arrivata non si è fatto attendere. Su Instagram, infatti, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gal Gadot story guarda leMamma! Gal Gadot è mamma per la terza volta. Ladi, 36 anni, ha dato alla luce la sua terza figlia, nata dall’amore con il marito Yaron Varsano, magnate dell’immobiliare. E il battesimo socialnuova arrivata non si è fatto attendere. Su Instagram, infatti, ...

Advertising

Luca100celleASR : @meone70 Se non ero pigro ce potrei andà pure io - vam237 : @CucitoSulPetto @MTibete Quando Twitter non esisteva c’erano giocatori di qualità… quanto daresti per poter schiera… - zazoomblog : «Non potrei essere più grata e felice (e stanca)» ha scritto la star di Wonder Woman mostrando ai follower la prima… - knightingaling : Una delle mie più grandi paure è rifare il test delle 16 personalità e scoprire che in realtà non sono INFJ. Della… - TWDDarylRick : @lauraboldrini Io non ho niente da farmi perdonare né da gialli né da bianchi né da neri non vedo perché dovrei… -