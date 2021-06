“Non mi importa se mi uccidono”. Saman Abbas, le parole choc del fidanzato. Le ricerche del corpo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Proseguono le ricerche di Saman Abbas, la ragazza 18enne di origini pachistane scomparsa da due mesi da Novellara (Reggio Emilia). Dopo il bosco non distante dall’azienda agricola dove si erano spinti già ieri le squadre di ricerca, ora il raggio di azione per trovare il corpo della ragazza si allarga a una seconda porcilaia dismessa distante un km dall’azienda di Novellara dove viveva e lavorava la famiglia. Impegnati i carabinieri della compagnia di Guastalla, i carabinieri Forestali del Gruppo di Reggio Emilia insieme all’unità cinofila del nucleo carabinieri di Bologna. Si stanno effettuando anche delle verifiche sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Proseguono ledi, la ragazza 18enne di origini pachistane scomparsa da due mesi da Novellara (Reggio Emilia). Dopo il bosco non distante dall’azienda agricola dove si erano spinti già ieri le squadre di ricerca, ora il raggio di azione per trovare ildella ragazza si allarga a una seconda porcilaia dismessa distante un km dall’azienda di Novellara dove viveva e lavorava la famiglia. Impegnati i carabinieri della compagnia di Guastalla, i carabinieri Forestali del Gruppo di Reggio Emilia insieme all’unità cinofila del nucleo carabinieri di Bologna. Si stanno effettuando anche delle verifiche sui ...

Ultime Notizie dalla rete : Non importa Nel frutto c'è sempre un seme Continua il Papa: "Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora ...

Covid in Russia, record di 669 morti. Putin spinge a vaccinarsi: 'Ho fatto Sputnik. Qui sieri sicuri, non come Pfizer e AstraZeneca' ...virus è 'irrilevante' rispetto al rischio che ora pone alla salute pubblica e quello che importa ... un sondaggio del Levada Center rilevava che il 62 percento dei russi non voleva essere vaccinato e il ...

Pietro Taricone, 11 anni dopo la sua morte. "Non importa a nessuno", il silenzio pesantissimo di Cristina Plevani