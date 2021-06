“Non ho soldi, ho fame” Italia, una vecchina 90enne piange in strada. Intervengono i carabinieri, il loro gesto è da applausi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anziana per strada in lacrime. Gli agenti riescono ad aiutarla e a soddisfare un suo desiderio. Ecco come si è conclusa questa particolare vicenda. Si trascinava con fatica e in lacrime per le vie del quartiria Cenisia a Torino. La protagonista delle vicenda è un’anziana 90enne individuata dagli agenti. Quando i poliziotti del Commissariato San Donato si sono accorti di lei e l’hanno avvicinata chiedendole se avesse bisogno di aiuto, la donna è scoppiata a piangere e ha confidato di non aver bisogno di cure mediche quanto piuttosto del necessario per vivere e mangiare. La 90enne, infatti, ha riferito che non ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anziana perin lacrime. Gli agenti riescono ad aiutarla e a soddisfare un suo desiderio. Ecco come si è conclusa questa particolare vicenda. Si trascinava con fatica e in lacrime per le vie del quartiria Cenisia a Torino. La protagonista delle vicenda è un’anzianaindividuata dagli agenti. Quando i poliziotti del Commissariato San Donato si sono accorti di lei e l’hanno avvicinata chiedendole se avesse bisogno di aiuto, la donna è scoppiata are e ha confidato di non aver bisogno di cure mediche quanto piuttosto del necessario per vivere e mangiare. La, infatti, ha riferito che non ...

