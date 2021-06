"Non c'è la mia salsa preferita". Ordina al McDonald's, finisce in disgrazia: perché hanno arrestato questo tizio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi non è mai rimasto deluso al ristorante scagli la prima pietra. Ma Robert Golwitzer, ragazzone americano di 42 anni residente nell'Iowa, ha superato chiunque dando letteralmente di matto. A raccontare la sua storia surreale e sconcertante è il sito The smoking gun, che raccoglie il meglio (anzi, il peggio) della cronaca leggera e nera. Tutto è accaduto qualche giorno fa in un locale della catena McDonald's. Secondo quanto riportato anche da Dagospia, il fumantino Golwitzer, una faccia che è tutto un programma, "non avendo trovato nel suo ordine la salsa che di solito viene regalata a chi sceglie i Chicken McNuggets del McDonald's, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi non è mai rimasto deluso al ristorante scagli la prima pietra. Ma Robert Golwitzer, ragazzone americano di 42 anni residente nell'Iowa, ha superato chiunque dando letteralmente di matto. A raccontare la sua storia surreale e sconcertante è il sito The smoking gun, che raccoglie il meglio (anzi, il peggio) della cronaca leggera e nera. Tutto è accaduto qualche giorno fa in un locale della catena's. Secondo quanto riportato anche da Dagospia, il fumantino Golwitzer, una faccia che è tutto un programma, "non avendo trovato nel suo ordine lache di solito viene regalata a chi sceglie i Chicken McNuggets del's, ha ...

