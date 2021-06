No german bombers, l'Inghilterra è ancora qua (Di mercoledì 30 giugno 2021) Londra. Football’s coming home. Lasciatemi essere banale e citare la canzone che ci perseguita dal maledetto 1996, la vittoria a Wembley contro la germania implica una tale quantità di corsi e ricorsi storici da mal di testa. L’Inghilterra è arrivata a questi ottavi di finale con il solito carico di aneddoti su quante volte era stata battuta dai tedeschi, da quanto tempo non vince niente, le nemesi, le sfighe, i gol irregolari, il destino di Southgate, la Seconda Guerra mondiale, Churchill e compagnia banalizzante. Sia chiaro, la germania ci sta sulle palle quasi quanto Orbán ai liberal di mezza Europa, ma se c’è qualcosa di buono che ha ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Londra. Football’s coming home. Lasciatemi essere banale e citare la canzone che ci perseguita dal maledetto 1996, la vittoria a Wembley contro laia implica una tale quantità di corsi e ricorsi storici da mal di testa. L’è arrivata a questi ottavi di finale con il solito carico di aneddoti su quante volte era stata battuta dai tedeschi, da quanto tempo non vince niente, le nemesi, le sfighe, i gol irregolari, il destino di Southgate, la Seconda Guerra mondiale, Churchill e compagnia banalizzante. Sia chiaro, laia ci sta sulle palle quasi quanto Orbán ai liberal di mezza Europa, ma se c’è qualcosa di buono che ha ...

Advertising

simocanettieri : RT @claudiocerasa: L'auto vaffa day grillino. Cosa c'è dietro lo scazzo tra Conte e Grillo. No german bombers. Essere svizzeri. Recensire l… - giudefilippi : RT @claudiocerasa: L'auto vaffa day grillino. Cosa c'è dietro lo scazzo tra Conte e Grillo. No german bombers. Essere svizzeri. Recensire l… - claudiocerasa : L'auto vaffa day grillino. Cosa c'è dietro lo scazzo tra Conte e Grillo. No german bombers. Essere svizzeri. Recens… - Ryan899732008 : Ahahahahahahahahahaha 10 GERMAN BOMBERS IN THE AIR IN THE AIR - SimoneBressan : Dove sei @jack_omalley, ti voglio abbracciare forte ?????????????? P.s. there are no german bombers in the air ?? -