(Di mercoledì 30 giugno 2021) La nuova fotocamera mirrorlessZ fc unisce l’innovativa tecnologia della serie Z con il design tipico delle fotocamere classicheNital presenta una nuova fotocamera mirrorless, l’eleganteZ fc, che rappresenta l’incontro tra l’estetica delle fotocamere classichee l’innovativa tecnologia della serie Z, per un’eccezionale qualità dell’immagine combinata a un inalterato stile puro. Curata, come ogniZ, nei minimi dettagli, laZ fc è sia uno strumento artistico sia un’estensione della propria espressione personale. Perfetto accompagnamento per qualsiasi ...

Advertising

tuttoteKit : #Nikon Z fc: tra innovazione e tradizione #NikonZFc #tuttotek - semioticmonkey : @me9ki -> e diventerà non comoda né così 'vintage' con lenti che necessariamente saranno più grandi e pesanti (quel… -

Ultime Notizie dalla rete : NIKON tra

Arriva sul mercato la nuova fotocamera mirrorless di, l'eleganteZ fc , che rappresenta l'incontrol' estetica delle fotocamere classichee l'innovativa tecnologia della serie Z, per un'eccezionale qualità dell'immagine combinata a un inalterato ...Naturalmente la Z fc accoglie obiettivi con attacco Z, eha approfittato del lancio per presentare anche tre nuove lenti,cui il Nikkor Z 28 mm F2.8 (SE), che per il sensore APS - C ...Ecco la nuova Nikon Z fc, una mirrorless con sensore in formato DX che unisce la tecnologia odierna con il design del passato.Asus ha svelato schede madri, schede video, case, alimentatori, cuffie e periferiche con elementi di design ispirati al franchise nipponico Mobile Suit Gundam.