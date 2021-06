"Niente finale a Wembley". Variante Delta, l'Europa dichiara guerra al Regno Unito: l'Uefa che fa? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Covid in Inghilterra sta creando grande ansia che inizia a toccare anche Euro 2020, considerando che le semifinali e la finale dell'11 luglio sono in programma a Wembley. I 20.479 contagi registrati martedì 29 giugno nel Regno Unito rappresentano un vero e proprio campanello d'allarme per l'Unione Europea, che vuole evitare il diffondersi della Variante Delta oltre i confini inglesi soprattutto in questa fase di vaccinazione di massa. L'Uefa ha fatto spallucce ai richiami della Ue facendo capire di voler rispettare il programma iniziale senza modificare le sedi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Covid in Inghilterra sta creando grande ansia che inizia a toccare anche Euro 2020, considerando che le semifinali e ladell'11 luglio sono in programma a. I 20.479 contagi registrati martedì 29 giugno nelrappresentano un vero e proprio campanello d'allarme per l'Unione Europea, che vuole evitare il diffondersi dellaoltre i confini inglesi soprattutto in questa fase di vaccinazione di massa. L'ha fatto spallucce ai richiami della Ue facendo capire di voler rispettare il programma iniziale senza modificare le sedi ...

