Nell'anno dei festeggiamenti per sommo poeta Dante Alighieri, non si poteva che dedicargli anche un asteroide... È dedicato a Dante Alighieri l'asteroide "Divinacommedia". La proposta di chiamarlo così è dell'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. E l'idea nasce al fine di "celebrare il capolavoro universale di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte". Il suo nome, appena accettato dall'Unione Astronomica Internazionale (Iau), sarà presentato ufficialmente il 30 giugno in occasione dell'Astreoid Day, di cui Masi è e coordinatore per l'Italia. La giornata è quella internazionale dedicata agli asteroidi.

Ultime Notizie dalla rete : Nell anno Generali, nuova strategia per investimenti green e decarbonizzazione portafoglio ...5 miliardi di euro nel periodo 2019 - 2021, che è stato superato con un anno d'anticipo grazie a ... i 6 miliardi di euro di nuovi investimenti verdi e sostenibili effettuati nell'ultimo triennio ci ...

Falck Renewables: entra in esercizio il parco eolico di Brattmyrliden per 74 MW Si stima che l'impianto generera' fino a 263,5 GWh di elettricita' all'anno. L'impianto - riferisce ... Parte dei proventi dell'impianto e' destinata a un community benefit scheme ora attivo nell'area ...

Imprese, è boom di società benefit nell’anno del Covid-19 Il Sole 24 ORE Allianz Trieste, c'è l'accordo con Fabio Mian L'Allianz Trieste ha comunicato di aver trovato l'accordo con Fabio Mian, guardia classe '92. Mian esordisce in Serie A con la maglia di Varese, in seguito viene mandato a fare esperienza tra Bari e A ...

Il “signor Conad”: «In tre anni faremo mille assunzioni. Ecco le nuove aperture in Toscana» Baldi, ad della catena nata dalla fusione fra Pistoia e Modena: «Più spesa a domicilio o in armadietti sicuri personalizzati». I negozi che presto saranno inaugurati e quelli previsti per il 2022 ...

