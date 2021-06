Nella reggia di Versailles apre un hotel: ecco Le Grand Contrôle (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ha appena aperto uno dei più sontuosi e sognanti hotel del mondo: Le Grand Contrôle, il primo albergo all’interno del parco del Castello di Versailles. Un albergo – letteralmente – regale, costruito in un edificio con vista sull’Orangerie, adiacente allo Château di Luigi XIV e Maria Antonietta progettato da Jules Hardouin-Mansart (l’architetto preferito del Re Sole) che nei secoli è stato sede di uffici amministrativi, ma noto soprattutto come salotto dell’élite illuminista. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ha appena aperto uno dei più sontuosi e sognanti hotel del mondo: Le Grand Contrôle, il primo albergo all’interno del parco del Castello di Versailles. Un albergo – letteralmente – regale, costruito in un edificio con vista sull’Orangerie, adiacente allo Château di Luigi XIV e Maria Antonietta progettato da Jules Hardouin-Mansart (l’architetto preferito del Re Sole) che nei secoli è stato sede di uffici amministrativi, ma noto soprattutto come salotto dell’élite illuminista.

