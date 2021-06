Nel duello tra Conte e Grillo i parlamentari chiedono la riappacificazione e bocciano il voto su Rousseau (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Dai 100 ai 120 parlamentari pronti a schierarsi con Giuseppe Conte, se non si perde tempo e si concretizza il nuovo progetto prima di un eventuale voto per il direttivo a 5, che manda in soffitta la figura del capo politico M5s. I senatori, compatti, sono per la quasi totalità con l'avvocato. Tra i deputati ci sono dei distinguo, ma tutti puntano alla ricerca dell'unità per evitare una dolorosa scissione. Nel frattempo, proseguono i colpi di sciabola, via social, tra Beppe Grillo e l'ex premier. È l'ennesima giornata 'al cardiopalma' del Movimento. Quale sia il futuro e quali siano gli eventuali colpi di scena è ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Dai 100 ai 120pronti a schierarsi con Giuseppe, se non si perde tempo e si concretizza il nuovo progetto prima di un eventualeper il direttivo a 5, che manda in soffitta la figura del capo politico M5s. I senatori, compatti, sono per la quasi totalità con l'avvocato. Tra i deputati ci sono dei distinguo, ma tutti puntano alla ricerca dell'unità per evitare una dolorosa scissione. Nel frattempo, proseguono i colpi di sciabola, via social, tra Beppee l'ex premier. È l'ennesima giornata 'al cardiopalma' del Movimento. Quale sia il futuro e quali siano gli eventuali colpi di scena è ...

