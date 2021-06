NBA, Playoff 2021: Atlanta vince gara-4 senza Young. Milwaukee in ansia per Antetokounmpo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il cuore di Atlanta continua a battere in questi Playoff NBA 2021. senza la loro stella, gli Hawks vincono gara-4 per 110-88 e pareggiano la serie contro i Millwaukee Bucks, che, ora tremano per l’infortunio del loro leader. Una serie che ora si sposta in Wisconsin al Fiserv Forum per una quinta partita che si prospetta rovente e che potrebbe essere decisiva. Andiamo con ordine e si parte da inizio match con la notizia che Trae Young non scenderà in campo per l’infortunio alla caviglia patita in gara-3 (distorsione dopo un contatto con il piede di un arbitro). Sembra la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il cuore dicontinua a battere in questiNBAla loro stella, gli Hawks vincono-4 per 110-88 e pareggiano la serie contro i Millwaukee Bucks, che, ora tremano per l’infortunio del loro leader. Una serie che ora si sposta in Wisconsin al Fiserv Forum per una quinta partita che si prospetta rovente e che potrebbe essere decisiva. Andiamo con ordine e si parte da inizio match con la notizia che Traenon scenderà in campo per l’infortunio alla caviglia patita in-3 (distorsione dopo un contatto con il piede di un arbitro). Sembra la ...

Advertising

CarloToscio : Seguo l'NBA dal 2011 e non ho ricordo di playoff più brutti, e più condizionati dagli infortuni, di questi - AndreaPecchia1 : Playoff #NBA, gli @ATLHawks senza Trae #Young spazzano via i @Bucks privi di Giannis #Antetokounmpo: è 2-2… - SkySport : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, Atlanta senza Trae Young spazza via i Bucks senza Giannis: è 2-2 #SKyNBA #NBA - SkySportNBA : Playoff NBA, Atlanta senza Trae Young spazza via i Bucks senza Giannis: è 2-2 #SKyNBA #NBA - FaNaTiKo10 : Questi sono i #Playoff degli infortuni. Gli #Hawks senza #traeyoung giocano una gara 4 perfetta e schiantano i… -