Nazionale, Cannavaro: “Questa Italia somiglia se stessa: con l’orgoglio può andare avanti” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Niente paragoni, a ognuno i suoi pregi. Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale campione del mondo del 2006, evita di associare l’Italia di Mancini alla sua: “Per cortesia non parliamo di paragoni col passato. Questa Italia somiglia a sé stessa”, dice alla Gazzetta dello Sport. E non è una frase fatta, perché poche volte nella sua storia ha potuto vantare una squadra forte come quella del 2006. Questa è comunque “una squadra bella e vincente, che però adesso è di fronte a un bivio – dice ancora Cannavaro – Non si realizza una striscia di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Niente paragoni, a ognuno i suoi pregi. Fabio, capitano dellacampione del mondo del 2006, evita di associare l’di Mancini alla sua: “Per cortesia non parliamo di paragoni col passato.a sé”, dice alla Gazzetta dello Sport. E non è una frase fatta, perché poche volte nella sua storia ha potuto vantare una squadra forte come quella del 2006.è comunque “una squadra bella e vincente, che però adesso è di fronte a un bivio – dice ancora– Non si realizza una striscia di ...

