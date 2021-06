Natascia Zagato e Alessio Tanoni | la quinta coppia di Temptation Island

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021)saranno una delle coppie della nuova edizione del programma, che andrà in onda questa sera su canale 5. Scopriamo di più di una delle coppie che parteciperà al programma condotto da Filippo Bisciglia.classe 1990 eclasse 1996, lui più giovane di lei nella vita è un operaio e in passato ha svolto diversi lavori, anche come cameriere. I due sono fidanzata da due anni e si sono conosciuti nel salone di parrucchiera della madre di lui. la madre, infatti, ha raccontato di aver notato la ...