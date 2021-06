Natascia e Alessio, chi è la coppia di Temptation Island 2021: la convivenza ha cambiato tutto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Natascia e Alessio, chi è la coppia di Temptation Island 2021? Età, da quanto tempo stanno insieme e perchè partecipano al programma. Natascia e Alessio sono la quinta coppia di Temptation Island 2021. La prima puntata del programma dell’amore, condotto da Filippo Bisciglia, sarà trasmessa mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5. Tra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 giugno 2021), chi è ladi? Età, da quanto tempo stanno insieme e perchè partecipano al programma.sono la quintadi. La prima puntata del programma dell’amore, condotto da Filippo Bisciglia, sarà trasmessa mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5. Tra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fabiodagostiino : Quinta coppia: Natascia e Alessio Loro non li ho capiti molto. Non mi sembra una situazione così drammatica è irrec… - angeliquepoison : RT @TemptationITA: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico son… - infoitcultura : Temptation Island, chi sono Natascia e Alessio: “Ho messo un muro” - DavideRTramonta : RT @MediasetPlay: Natascia e Alessio sono pronti a partire per il viaggio dei sentimenti! Manca sempre meno...vi aspettiamo da mercoledì 30… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Natascia e Alessio sono pronti a partire per il viaggio dei sentimenti! Manca sempre meno...vi aspettiamo da mercoledì 30… -