Nascondeva 2 milioni di euro nel frigo | adesso chiede il reddito di sostegno

di euro in contanti in frigo e ora chiede il sostegno al reddito . Si tratta di un cittadino italiano, residente in provincia di Pordenone, che è stato denunciato dalla Guardia di ...Nei guai un imprenditore smascherato dalla Guardia di Finanza PORDENONE. Nel frigoriferodi euro in contanti, già confiscati, ma nel frattempo ha chiesto e ottenuto il Reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare il possesso di numerosi immobili. Pensava ...2 milioni di euro in frigorifero: sembra impossibile eppure è accaduto. E oltre a questo, il malfattore chiedeva il sostegno al reddito.Il commercio al dettaglio italiano perderà 3,7 miliardi di euro entro il 2025 a causa dello spostamento dei consumi dal canale fisico a quello online indotto dagli effetti del covid 19 sulle abitudini ...