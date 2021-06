Napoli, vicino l’accordo con Caffè Aiola per il terzo sponsor: sostituirà Kimbo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non solo calciomercato. In casa Napoli le trattative vengono portate avanti in diversi ambiti, tra cui ad esempio quello riguardante le sponsorship. Innanzitutto la dirigenza azzurra deve sciogliere il nodo con Kappa, sempre più vicina al divorzio. Parecchi rumors infatti delineano uno scenario in cui sarà il Napoli stesso a prodursi le magliette per la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non solo calciomercato. In casale trattative vengono portate avanti in diversi ambiti, tra cui ad esempio quello riguardante leship. Innanzitutto la dirigenza azzurra deve sciogliere il nodo con Kappa, sempre più vicina al divorzio. Parecchi rumors infatti delineano uno scenario in cui sarà ilstesso a prodursi le magliette per la L'articolo

Advertising

_0NLYVNG3L : @TOBES0LON3LY vicino napoli - STnews365 : Everton, Benitez a un passo dalla firma. L'ex tecnico del Napoli non si fa giustamente intimorire dalle minacce dop… - sportal_it : Inter e Napoli, che assist da Emerson: ritorno in A più vicino - _damefutbol : RT @_damefutbol: ??Al momento non ci risulta che #Lokonga sia vicino al #Napoli. Il calciatore apprezza tanto l’opzione #Arsenal, che sta l… - arcanodavvero : RT @Biofafafa: Immagino che sarà un ex scolaretto di un ameno paesello vicino a Napoli… Clima, Di Maio: 'L'Italia nominerà un inviato speci… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vicino CALCIOMERCATO LAZIO/ Per Basic è accordo totale, Felipe Anderson più vicino Il Napoli è fuori '. Questo il tweet di Pedullà nelle ultime ore, il che significa che il giocatore avrebbe ormai dato il suo assenso al trasferimento a Roma per un ingaggio da 1,5 milioni a stagione.

Conto corrente: 1 luglio, stop prelievo bancomat. Ecco a chi Sembrava un appuntamento lontano ma ormai il 1 luglio è vicino , è vicinissimo. E' una data molto importante che porta novità di rilievo per tanti ...attuali a nuove sedi dei punti della banca di Napoli,...

Everton, in arrivo un altro ex Napoli: "Benitez è vicino" Corriere dello Sport Napoli, vicino l’accordo con Caffè Aiola per il terzo sponsor: sostituirà Kimbo Non solo calciomercato. In casa Napoli le trattative vengono portate avanti in diversi ambiti, tra cui ad esempio quello riguardante le sponsorship.

Aree interne, tutto pronto per il tour della commissione regionale speciale “Se vogliamo cambiare la nostra terra, dobbiamo prima conoscerla a fondo. Le aree interne della Campania hanno un patrimonio immenso e in parte ancora inesplorato”. Così il presidente della Commission ...

Ilè fuori '. Questo il tweet di Pedullà nelle ultime ore, il che significa che il giocatore avrebbe ormai dato il suo assenso al trasferimento a Roma per un ingaggio da 1,5 milioni a stagione.Sembrava un appuntamento lontano ma ormai il 1 luglio è, è vicinissimo. E' una data molto importante che porta novità di rilievo per tanti ...attuali a nuove sedi dei punti della banca di,...Non solo calciomercato. In casa Napoli le trattative vengono portate avanti in diversi ambiti, tra cui ad esempio quello riguardante le sponsorship.“Se vogliamo cambiare la nostra terra, dobbiamo prima conoscerla a fondo. Le aree interne della Campania hanno un patrimonio immenso e in parte ancora inesplorato”. Così il presidente della Commission ...