Napoli non riparte dalla cultura, la Biblioteca Nazionale resta ancora chiusa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Bisogna ripartire dalla cultura, è ciò che ci si augura sempre, ma sembra che a Napoli le cose stiano diversamente. Infatti mentre 7 delle 9 biblioteche nazionali presenti su territorio italiano hanno riaperto (Firenze, aperta dal 17/06; Roma, aperta dal 14/06; Braindese, aperta; Torino, aperta dal 3/05; Cosenza, aperta; Potenza, aperta; Venezia, aperta), a Bari e a Napoli restano ancora chiuse nonostante l'entrata in zona bianca e la riapertura della maggioranza delle attività produttive e sociali. A sollevare la questione è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli non Fontana: 'Allenare la Primavera Napoli? Giuntoli ha scelto diversamente' NAPOLI - " Allenare la Primavera del Napoli ? Ci rincorriamo da 4 anni e non è mai stato possibile. Lo scorso anno sono stato contattato da Giuntoli che poi ha fatto altre scelte e ad oggi non mi ha chiamato nessuno ". Parola di Gaetano ...

Italia, Di Lorenzo aspetta il Belgio: 'Coraggio e divertimento. Ho sentito Mertens e ' Giovanni Di Lorenzo , terzino del Napoli e dell' Italia , ha parlato a Tuttosport del percorso dalla Serie C alla Nazionale con ...c'è da soffrire lo facciamo senza problemi e se c'è da lottare non ci ...

Napoli, Bagni: "Mertens non è più lo stesso dopo l'infortunio" Corriere dello Sport.it Napoli, il Milan mette Politano nel mirino: Spalletti lo ritiene incedibile non è però da scartare a priori. In quella zona del campo infatti l’alternativa è di primissimo livello: si tratta del Chucky Lozano, pronto a prendere le redini del ruolo qualora il suo compagno ...

L'ex Fontana rivela: "Il Napoli mi aveva contattato per allenare la Primavera" A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex azzurro: “Allenare la Primavera del Napoli? Ci stiamo rincorrendo da almeno 4 anni e non è ...

