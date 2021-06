Napoli, Mario Rui verso il Galatasaray: trattativa da 6 milioni di euro (Di mercoledì 30 giugno 2021) La priorità in casa Napoli è l’acquisto di un terzino sinistro. I piani a riguardo sembrano ben definiti: come alternativa si continuerà a puntare su Faouzi Ghoulam, anche perché cedere il terzino algerino risulta molto complicato. A cambiare aria invece dovrebbe essere Mario Rui. Il terzino portoghese infatti non vuole rimanere a Napoli per disputare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) La priorità in casaè l’acquisto di un terzino sinistro. I piani a riguardo sembrano ben definiti: come alternativa si continuerà a puntare su Faouzi Ghoulam, anche perché cedere il terzino algerino risulta molto complicato. A cambiare aria invece dovrebbe essereRui. Il terzino portoghese infatti non vuole rimanere aper disputare L'articolo

