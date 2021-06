Napoli | manca il numero legale | sciolta la seduta del Consiglio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladelcomunale si èpernza del. Alla verifica chiesta dal consigliere del M5s, Matteo Brambilla, hanno risposto solo 17 consiglieri e pertanto il vicepresidente dell’assemblea, Salvatore Guangi, ha sciolto la. Al momento della verifica, l’aula stava discutendo rispetto ai temi che ilpuò o non può trattare in seconda convocazione. La Conferenza dei capigruppo, infatti, aveva provveduto nelle scorse settimane a convocare i lavori per oggi, 30 ...

