Napoli, il centrodestra cerca la quadra su Maresca. Ma FdI avverte: «No simboli, no sostegno» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il centrodestra cerca la quadra a Napoli. Complicata dopo la richiesta del candidato Catello Maresca di non correre con i simboli di Lega, Fi e Fdi. Per non ‘intaccare’, dice, la forte connotazione civica della sua candidatura a sindaco. Ma la matassa è complicata. Per evitare la rottura e mandare all’aria una campagna elettorale di fatto già iniziata da tempo (e un accordo che sembrava ben saldo sul nome del pm antimafia) Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani starebbero ragionando su una soluzione di compromesso. Che metterebbe tutti d’accordo alle prossime comunali. Il caso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Illa. Complicata dopo la richiesta del candidato Catellodi non correre con idi Lega, Fi e Fdi. Per non ‘intaccare’, dice, la forte connotazione civica della sua candidatura a sindaco. Ma la matassa è complicata. Per evitare la rottura e mandare all’aria una campagna elettorale di fatto già iniziata da tempo (e un accordo che sembrava ben saldo sul nome del pm antimafia) Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani starebbero ragionando su una soluzione di compromesso. Che metterebbe tutti d’accordo alle prossime comunali. Il caso ...

