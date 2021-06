Napoli, Fabian Ruiz potrebbe essere sacrificato sul mercato: la situazione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista dell’attesissima conferenza stampa, a suggellare la fine del silenzio stampa che in quel di Napoli durava ormai da sei mesi. Tanti i temi toccati, tra cui ovviamente il calciomercato. Il presidente del Napoli ha subito chiarito come gli obiettivi per la prossima stagione siano il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista dell’attesissima conferenza stampa, a suggellare la fine del silenzio stampa che in quel didurava ormai da sei mesi. Tanti i temi toccati, tra cui ovviamente il calcio. Il presidente delha subito chiarito come gli obiettivi per la prossima stagione siano il L'articolo

Advertising

MazziottiMazz1 : @Torrenapoli1 Allora: vende kk e Fabian per fare cassa. Vende Mertens perché guadagna troppo e la SSC Napoli non se… - infoitsport : REPUBBLICA - Real, Barcellona e Psg su Fabian: il Napoli ha fissato il prezzo - parteno28211963 : @TolliVincenzo Ma totalmente giusto. Peccato che magari 1-2 dovranno lasciare Napoli e primi indiziati sono fabian… - sscalcionapoli1 : SSC Napoli a Di Lorenzo, Insigne, Meret, Mertens e Fabian Ruiz: “Complimenti per aver raggiunto i quarti di finale,… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: EUROPEI - SSC Napoli a Di Lorenzo, Insigne, Meret, Mertens e Fabian Ruiz: 'Complimenti per aver raggiunto i quarti di f… -