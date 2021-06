Myrta Merlino e il pianto in tv, il racconto della sua “stagione più dura” e l’annuncio del nuovo impegno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Myrta Merlino ha appena portato a termine una stagione de L’aria che tira segnata da difficoltà organizzative e temi tutt’altro che semplici. La conduttrice ha ammesso di credere di essere cambiata molto nell’ultimo anno, per adeguarsi alle nuove disposizioni e ha rivelato di aver vissuto con grande dolore alcuni degli argomenti portati in televisione. La Merlino ha inoltre rivelato di essere già al lavoro per un nuovo progetto, nato per portare avanti un impegno nato in questi mesi. Myrta Merlino a L’aria che tira: “La stagione più ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha appena portato a termine unade L’aria che tira segnata da difficoltà organizzative e temi tutt’altro che semplici. La conduttrice ha ammesso di credere di essere cambiata molto nell’ultimo anno, per adeguarsi alle nuove disposizioni e ha rivelato di aver vissuto con grande dolore alcuni degli argomenti portati in televisione. Laha inoltre rivelato di essere già al lavoro per unprogetto, nato per portare avanti unnato in questi mesi.a L’aria che tira: “Lapiù ...

