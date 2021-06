Musica: la pianista Giuseppina Torre a Bormio per la rassegna La Milanesiana (3) (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Ha tenuto concerti in Italia e all'estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell'Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV - Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Opening act del concerto de Il Volo all'Arena di Verona (24 settembre 2019) e protagonista delle ultime edizioni di Piano City Palermo (2019), Piano City Napoli (2020) e Piano City Milano (2021). Ha all'attivo 2 album: 'Il Silenzio Delle Stelle' (Sony Music Italia, 2015) e 'Life Book' (Universal Music Italia, 2019). È autrice delle musiche del docu-film 'Papa Francesco - La mia Idea di Arte' (Walkman ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Ha tenuto concerti in Italia e all'estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell'Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV - Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Opening act del concerto de Il Volo all'Arena di Verona (24 settembre 2019) e protagonista delle ultime edizioni di Piano City Palermo (2019), Piano City Napoli (2020) e Piano City Milano (2021). Ha all'attivo 2 album: 'Il Silenzio Delle Stelle' (Sony Music Italia, 2015) e 'Life Book' (Universal Music Italia, 2019). È autrice delle musiche del docu-film 'Papa Francesco - La mia Idea di Arte' (Walkman ...

Advertising

TV7Benevento : Musica: la pianista Giuseppina Torre a Bormio per la rassegna La Milanesiana (3)... - TV7Benevento : Musica: la pianista Giuseppina Torre a Bormio per la rassegna La Milanesiana (2)... - TV7Benevento : Musica: la pianista Giuseppina Torre a Bormio per la rassegna La Milanesiana... - VanityFairIt : L'arte del compositore e pianista si fonde con i movimenti dei ballerini della Scala Virna Toppi e Gioacchino Stara… - MaxBernardini : RT @GemmaLauropoli: @MaxBernardini Io penso a mio padre, pianista jazz ha vissuto quell'epoca e me l'ha tramandata, ascoltandolo al piano m… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica pianista Foligno, auditorium san Domenico: omaggio a Ennio Morricone ...prestigiosi concorsi nazionali e internazionali di musica da camera, riportando in ogni occasione il 1° premio assoluto. Godibilissimo il programma con celeberrimi brani, da La leggenda del pianista ...

Prova aperta dell'Orchestra Maderna diretta dal maestro Valter Sivilotti ...Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica ... Pianista, compositore e direttore d'orchestra tra i più acclamati della sua generazione Valter ...

La musica russa nell’interpretazione raffinata di un giovane pianista. Tempo Stretto Musica: la pianista Giuseppina Torre a Bormio per la rassegna La Milanesiana (2) (Adnkronos) - Giuseppina Torre continuerà a far vivere live la magia delle sue composizioni il 10 luglio a Palmanova (Udine), con il concerto del ...

Musica: in uscita "Ojos de Gato", nuovo album di Giovanni Guidi Anticipato dal singolo Roma 1962, brano in rotazione radiofonica da venerdì 25 giugno 2021, Ojos de Gato è il nuovo disco dell’estroso pianista e compositore Giovanni Guidi, i ...

...prestigiosi concorsi nazionali e internazionali dida camera, riportando in ogni occasione il 1° premio assoluto. Godibilissimo il programma con celeberrimi brani, da La leggenda del......Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare..., compositore e direttore d'orchestra tra i più acclamati della sua generazione Valter ...(Adnkronos) - Giuseppina Torre continuerà a far vivere live la magia delle sue composizioni il 10 luglio a Palmanova (Udine), con il concerto del ...Anticipato dal singolo Roma 1962, brano in rotazione radiofonica da venerdì 25 giugno 2021, Ojos de Gato è il nuovo disco dell’estroso pianista e compositore Giovanni Guidi, i ...