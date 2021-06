Musica cortese | a Gorizia e Trieste per ascoltare Dante

Advertising

Mario16604832 : RT @pauligurize: ? #MusicaCortese - Edizione 2021 Festival Internazionale di Musica Antica nei centri storici del Friuli Venezia Giulia ??… - Amfortas : RT @pauligurize: ? #MusicaCortese - Edizione 2021 Festival Internazionale di Musica Antica nei centri storici del Friuli Venezia Giulia ??… - pauligurize : ? #MusicaCortese - Edizione 2021 Festival Internazionale di Musica Antica nei centri storici del Friuli Venezia Gi… - TgrRaiFVG : Al via domenica 'Musica Cortese', il festival internazionale di musica antica nei luoghi storici del Friuli Venezia… - radiokemonia : Stai ascoltando: Pier Cortese-Dimmi Come Passi Le Notti La musica anni 80 solo su -

Ultime Notizie dalla rete : Musica cortese

Telefriuli

Dolce, trascendentale e, se chiunque lo avesse ascoltato prima dei DPCM avrebbe certamente vissuto una quarantena più poetica e meno alienante. Sì, perché il potere dellatrova in ...Oltre ai cantautori Roberto Angelini, Piere Alberto Bianco, per cui Niccolò diventa a sua ... QUESTE TUTTE LE DATE DEL TOUR ESTIVO 2021: 24 GIUGNO " ROMA " Cavea, Auditorium Parco Della...Dopo l’avvio nel Duomo di Latisana, prosegue il viaggio di Musica Cortese alla scoperta dei luoghi più insoliti della regione uniti al fascino ...La rassegna estiva si aprirà sabato 3 luglio nel consueto spazio eventi di Via Bertarelli 33 a Villa Cortese. Numerosi gli eventi programmati per il mese di luglio ...