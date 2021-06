Musica: 'Ballo da sola', il nuovo singolo di Anna Capasso (Di mercoledì 30 giugno 2021) E' disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo di Anna Capasso dal titolo 'Ballo da sola''. Il brano, scritto da Capasso con Massimo D'Ambra che ne ha curato anche la produzione e che è stato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021) E' disponibile in radio e in digitale ildidal titolo 'da''. Il brano, scritto dacon Massimo D'Ambra che ne ha curato anche la produzione e che è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica Ballo Musica: 'Ballo da sola', il nuovo singolo di Anna Capasso E' disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo di Anna Capasso dal titolo 'Ballo da sola''. Il brano, scritto da Capasso con Massimo D'Ambra che ne ha curato anche la produzione e che è stato presentato oggi a Napoli, affronta il tema delle relazioni 'a distanza' in cui l'...

Musica: Baglioni e Masini tra autori del 64/o Zecchino d'Oro ...Maietta di 'Il ballo del ciuaua' (interpretato da Camilla, 7 anni, di Viareggio; Francesco Paolo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme; Elisa, 9 anni, di Roma), Flavio Premoli ha composto la musica di 'La ...

Musica: Baglioni e Masini tra autori del 64/o Zecchino d'Oro Ci sono anche Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo e Flavio Premoli, tra i fondatori della Premiata Forneria Marconi, fra gli autori delle 14 canzoni in gara al 64/o Zecchino d'Oro, in ond ...

