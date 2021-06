Movida | Fiore Lega | “Centro storico non può diventare palcoscenico di violenza”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSullabeneventana dura presa di posizione dellache sollecita di intervenire con fermezza affinché iltorni ad essere vissuto da tutti nel pieno rispetto delle regole. “È preoccupante – dice il segretario cittadino della, Pasquale– il degrado sociale in cui versa sempre più ildi Benevento. I recenti atti di gratuitaevidenziano come quest’ultimo stia diventando ostaggio di chi ha interpretato la fine delle restrizioni come la licenza a infrangere le ...

... né è pensabile ridurre tutto alla criminalizzazione della "" che pure rappresenta un indotto ... Il centro storico è unall'occhiello ed un biglietto da visita per la nostra città, ma ...I vari locali, feste ed eventi legati allanotturna sono ilall'occhiello per un turismo di massa che mira ai giovani con prezzi contenuti. Oltre ai locali notturni come bar e discoteche ...In merito agli episodi di violenza che hanno interessato il nostro Centro Storico ci uniamo alle parole già espresse dal candidato sindaco di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano. Esprimiam ...“In merito agli episodi di violenza che hanno interessato il nostro Centro Storico ci uniamo alle parole già espresse dal candidato sindaco di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano. Esprimia ...