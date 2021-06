Morte Maradona, 4 medici rischiano l’arresto per negligenza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il caso della Morte di Maradona, a distanza ormai di mesi, continua ancora a far parlare di sé. A riportare in auge l’argomento ci ha pensato nelle ultime ore il Corriere dello Sport, riportando una notizia importante in merito alla faccenda. In Argentina infatti in questi giorni sono stati accusati di negligenza il dottor Leopoldo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il caso delladi, a distanza ormai di mesi, continua ancora a far parlare di sé. A riportare in auge l’argomento ci ha pensato nelle ultime ore il Corriere dello Sport, riportando una notizia importante in merito alla faccenda. In Argentina infatti in questi giorni sono stati accusati diil dottor Leopoldo L'articolo

Advertising

infoitsport : Morte Maradona, l'avvocato di Luque: 'Mio assistito non ha nulla di cui vergognarsi' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MARADONA - Il dottor Luque nega ogni responsabilità - rcarangelo : In Inghilterra, ci saranno almeno 200000 morti. Come a Napoli dopo la morte di Maradona. - zazoomblog : Morte Maradona avv. di Luque: “Le condizioni cardiache di Diego erano perfette. Il mio assistito non ha nulla di cu… - infoitsport : Morte Maradona, l'avvocato di Luque: 'Problemi cardiaci? Le cartelle cliniche dicono il contrario' -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona Videomessaggio del cardinale Comastri: 'Servono modelli positivi. Lo stadio San Paolo intitolato a Maradona? Mi ha fatto male' Un esempio di questo cambiamento che mi ha fatto molto male di recente è successo in occasione della morte di Maradona: a Napoli è stata tolta l'intitolazione dello stadio a San Paolo per darla al ...

Maradona, legale di Luque: "Problemi cardiaci? Cartelle cliniche dicono il contrario" Ha respinto tutte le accuse il medico personale di Diego Armando Maradona sentito ieri dai pm argentini che indagano sulla morte del "Pibe de oro" avvenuta il 25 novembre scorso all'età di sessanta anni. Leopoldo Luque è stato ascoltato per 4 ore dalla procura di ...

Morte Maradona, interrogata la psichiatra: "Il cuore funzionava bene" Corriere dello Sport Morte Maradona, 4 medici rischiano l’arresto per negligenza Il caso della morte di Maradona, a distanza ormai di mesi, continua ancora a far parlare di sé. A riportare in auge l'argomento ci ha pensato nelle ultime ...

Puzone racconta: «Così ci drogavamo io e Maradona negli anni d’oro» Pietro Puzone, quando era calciatore, sognava di essere intervistato da tv e radio nazionali. È accaduto un anno fa ma per altro. Era scivolato talmente in basso, tra amicizie sbagliate e droga, da es ...

Un esempio di questo cambiamento che mi ha fatto molto male di recente è successo in occasione delladi: a Napoli è stata tolta l'intitolazione dello stadio a San Paolo per darla al ...Ha respinto tutte le accuse il medico personale di Diego Armandosentito ieri dai pm argentini che indagano sulladel "Pibe de oro" avvenuta il 25 novembre scorso all'età di sessanta anni. Leopoldo Luque è stato ascoltato per 4 ore dalla procura di ...Il caso della morte di Maradona, a distanza ormai di mesi, continua ancora a far parlare di sé. A riportare in auge l'argomento ci ha pensato nelle ultime ...Pietro Puzone, quando era calciatore, sognava di essere intervistato da tv e radio nazionali. È accaduto un anno fa ma per altro. Era scivolato talmente in basso, tra amicizie sbagliate e droga, da es ...