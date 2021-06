Mobilità | Amt a Catania lancia l’iniziativa ‘ricicla e viaggia’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Biglietti dell’autobus gratis in cambio di bottiglie di plastica per aiutare l’ambiente e consentire ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo gratuitamente biglietti di viaggio per il trasporto pubblico locale. Questo l’obiettivo del, promossa dall’Azienda Metropolitana Trasporti di, con Coripet consorzio volontario per il Riciclo del Pet, l’impresa di raccolta rifiuti Dusty e l’app MyCicero. Il progetto prevede l’installazione di sei eco compattatori nel capoluogo etneo (presenti oltre che alla stazione, in piazza Borsellino e nelle aree di parcheggio Amt di Fontanarossa, ...