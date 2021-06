Mille visti Schengen spariti dall’ambasciata italiana in Pakistan. Timore terrorismo (Di mercoledì 30 giugno 2021) dall’ambasciata italiana a Islamabad, in Pakistan, sono spariti circa 1.000 adesivi per i visti Schengen. La notizia, riportata da SchengenVisaInfo.com, è stata confermata da Zahid Hafeez Chaudhri, portavoce del ministero degli Esteri pachistano: “L’informazione è stata immediatamente condivisa con le autorità coinvolte per assumere le azioni appropriate a riguardo”, ha dichiarato. I PAESI Schengen Un passaporto con quell’adesivo permette l’accesso ai 26 Paesi europei che hanno aderito all’omonima Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021)a Islamabad, in, sonocirca 1.000 adesivi per i. La notizia, riportata daVisaInfo.com, è stata confermata da Zahid Hafeez Chaudhri, portavoce del ministero degli Esteri pachistano: “L’informazione è stata immediatamente condivisa con le autorità coinvolte per assumere le azioni appropriate a riguardo”, ha dichiarato. I PAESIUn passaporto con quell’adesivo permette l’accesso ai 26 Paesi europei che hanno aderito all’omonima Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, ...

