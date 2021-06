Milano, nuova emergenza sociale per lo sblocco dei licenziamenti. Un dramma che coinvolge migliaia di cittadini (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un nuovo spettro danza per l’Italia, e Milano non fa eccezione. Lo sblocco dei licenziamenti porta con sé drammi sociali e difficoltà economiche a volte molto gravi per migliaia di famiglie. In questi ultimi mesi, nonostante lo stop ai licenziamenti, in Italia quasi un milione di persone ha perso il lavoro. Su questa base dobbiamo ragionare per comprendere quale bomba sociale potrebbe verificarsi se non si comincerà a cambiare la politica economica del Paese. Non basta infatti promettere sussidi o più cassa integrazione, è tutto un sistema che fatica a reggere. E dobbiamo ricordare che ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un nuovo spettro danza per l’Italia, enon fa eccezione. Lodeiporta con sé drammi sociali e difficoltà economiche a volte molto gravi perdi famiglie. In questi ultimi mesi, nonostante lo stop ai, in Italia quasi un milione di persone ha perso il lavoro. Su questa base dobbiamo ragionare per comprendere quale bombapotrebbe verificarsi se non si comincerà a cambiare la politica economica del Paese. Non basta infatti promettere sussidi o più cassa integrazione, è tutto un sistema che fatica a reggere. E dobbiamo ricordare che ...

