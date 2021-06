Milano | dal Giambellino a Ronchetto mancano i medici di base | “Anziani senza cure | per comprare farmaci hanno bisogno della mutua”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Io ho detto che non mollo finché non si troverà un medico per queste persone”. Valeria Biazzi èsta. Lavora al, quartiere periferico di. Ogni giorno riceveche le portano ricette scritte dal dottor Carlo Lorenzo Veneroni: prestorica in via Odazio, noto per la sua attenzione e le numerose visite a domicilio dei pazienti impossibilitati a spostarsi. Dopo anni di servizio, è andato in pensione. Il suo ultimo giorno è stato venerdì 25 giugno. Non c’è un sostituto. Una situazione comune anche ad altri quartieri periferici e piccoli comuni dell’hinterland milanese: decine ...