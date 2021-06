Milan: trovato l’accordo per la permanenza di Brahim Diaz (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Milan avrà Brahim Diaz a disposizione per un’altra stagione. Il club rossonero, nelle ultime ore, ha trovato l’accordo con il Real Madrid per rinnovare il prestito del giocatore. Milan: Tonali sempre più vicino, è la settima decisiva Milan-Brahim: quali sono i dettagli dell’operazione? Aveva terminato la stagione in crescendo diventando un punto di riferimento per il Milan di Stefano Pioli. Stiamo parlando di Brahim Diaz, fantasista spagnolo di proprietà del Real Madrid. L’ex Manchester City ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilavràa disposizione per un’altra stagione. Il club rossonero, nelle ultime ore, hacon il Real Madrid per rinnovare il prestito del giocatore.: Tonali sempre più vicino, è la settima decisiva: quali sono i dettagli dell’operazione? Aveva terminato la stagione in crescendo diventando un punto di riferimento per ildi Stefano Pioli. Stiamo parlando di, fantasista spagnolo di proprietà del Real Madrid. L’ex Manchester City ...

