Milan, il piano della società sul futuro di Romagnoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sull'agenda di Maldini e Massara c'è anche lui, Alessio Romagnoli e il rinnovo del capitano rossonero, dopo un'annata di alti e bassi. Ricapitoliamo: il contratto del centrale scade nel 2022, ma al ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sull'agenda di Maldini e Massara c'è anche lui, Alessioe il rinnovo del capitano rossonero, dopo un'annata di alti e bassi. Ricapitoliamo: il contratto del centrale scade nel 2022, ma al ...

Advertising

FcInterNewsit : FcIN - Anche Milan Skriniar in vetrina: per 50 milioni partirebbe. Ma lo slovacco è stato chiaro con l'agente - sportli26181512 : Altenativa a Giroud e diverso da Giroud: Milan, idea Jovic come vice Ibra: Lo sentiamo ripetere da tempo: 'Giroud è… - milansette : Altenativa a Giroud e diverso da Giroud: Milan, idea Jovic come vice Ibra #acmilan #rossoneri - Dome689 : RT @FcInterNewsit: FcIN - Anche Milan Skriniar in vetrina: per 50 milioni partirebbe. Ma lo slovacco è stato chiaro con l'agente https://t.… - MilanNewsit : Altenativa a Giroud e diverso da Giroud: Milan, idea Jovic come vice Ibra -