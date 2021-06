“Mila è vittima di una fatwa contemporanea”, ci dice il ministro Blanquer (Di mercoledì 30 giugno 2021) “L’affaire Mila è un caso emblematico che ha portato alla luce del giorno l’esistenza di fenomeni diffusi nella società francese. E’ qualcosa di più vasto che va oltre la situazione in cui è costretta a vivere questa studentessa. Mila è vittima di una fatwa contemporanea”, dice al Foglio il ministro dell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, sollecitato sul caso della studentessa minacciata di morte per aver criticato l’islam in una story su Instagram nel gennaio 2020. “La fatwa comincia con l’ayatollah Khomeini contro il celebre scrittore ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) “L’affaireè un caso emblematico che ha portato alla luce del giorno l’esistenza di fenomeni diffusi nella società francese. E’ qualcosa di più vasto che va oltre la situazione in cui è costretta a vivere questa studentessa.di una”,al Foglio ildell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, sollecitato sul caso della studentessa minacciata di morte per aver criticato l’islam in una story su Instagram nel gennaio 2020. “Lacomincia con l’ayatollah Khomeini contro il celebre scrittore ...

