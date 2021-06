Migranti | sindaco Lampedusa | ' straziante questa ennesima tragedia | chiedo incontro a Draghi'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "nel Mediterraneo è, cosa altro deve accadere per far capire all'Italia ed all'Europa che così non si può andare avanti". Lo ha detto ildi, Salvatore Martello, parlando del naufragio di oggi con sette morti. "unal presidente- aggiunge Martello - non si può continuare con la logica di una continua emergenza: bisogna affrontare l'intero fenomeno dei flussi migratori con un approccio differente, libero dalle speculazioni della ...

Lo ha detto ildi Lampedusa e Linosa, Totò Martello, dopo l'ennesima tragedia di. "Continua il silenzio nei confronti deldi Lampedusa - ha aggiunto - da parte del presidente ...Lo ha detto ildi Lampedusa e Linosa, Toto' Martello, dopo l'ennesima tragedia di. 'Continua il silenzio nei confronti deldi Lampedusa - ha aggiunto - da parte del ...Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "Questa ennesima tragedia nel Mediterraneo è straziante, cosa altro deve accadere per far capire all'Italia ed all'Europa che così non si può andare avanti". Lo ha detto ...Nuova strage di migranti nel mar Mediterraneo e scoppiano le polemiche . "Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, non vale a ...