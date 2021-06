Migranti | Salvini | “Lamorgese difenda la legalità”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Siamo già a più del triplo degli sbarchi rispetto all’anno scorso e nell’estate post Covid non è pensabile”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, a Bologna parlando con i cronisti a proposito degli ultimi sbarchi dia Lampedusa. cin/sat/gtr su Il Corriere della Città.

... 14 sono sulla nave quarantena deiche si trova a Lampedusa (Ag). Una persona contagiata è ...addita De Luca. E' un "ducetto". "Mentre l'Italia finalmente da lunedì si libera dalle ...Queste le parole usate dal solito: "Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per ... a meno che - ad esempio - non se la prenda con io con chi li aiuti o con chiunque non ...Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: si ribalta un barcone. Sette morti e nove dispersi. Il sindaco: “Continua il silenzio di Draghi” ...Notte più di 305 migranti sbracati nell'Isola maggiore delle Pelagie. Un naufragio ha causato la morte di diverse persone. Si cercano ancora i dispersi e l'hotspot è già stracolmo ...