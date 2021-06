(Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "E'. Si continua a fare la conta deicome se non si trattasse di esseri umani. Prima 5, poi 7, 9 dispersi. Numeri che si aggiungono a tutti gli altri di questi ultimi mesi, senza nomi, senza identità, senza pietà, come se stessimo parlando di oggetti". E' la denuncia di Veronica Alfonsi, portavoce diItalia. "non accidentali,dall', dalla freddezza cinica deiche continuano a rinviare la discussione sui diritti ...

Advertising

TV7Benevento : Migranti: Open Arms, 'morti provocate da indifferenza governi europei, è inaccettabile'... - Dome689 : RT @Open_gol: Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime 48 ore sono arrivati quasi 400 migranti - Open_gol : Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime 48 ore sono arrivati quasi 400 migranti - MicheleDAuria64 : @mattiaferrari93 @Viminale @MinisteroDifesa @LorenzoGuerini @Confitarma1 @RescueMed @alarm_phone @seawatch_intl… - MicheleDAuria64 : @FrancescoBlotto @Diritti @DomaniGiornale #Inmemoria degli uomini, donne e bambini morti in mare per raggiungere un… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Open

SardiniaPost

... Veronica Alfonsi (Arms Italia), Annalisa Camilli (Internazionale), Marco Impagliazzo (presidente Sant'Egidio), Paolo Naso (coordinatore di Mediterranean Hope, programmae rifugiati ...Sempre ieri la Capitaneria aveva recuperato altri 30a 12 miglia e poco dopo ne sono arrivati altri 100. Tutti isbarcati nelle ultime 48 ore sono stati portati nell'hotspot di ...Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "E' inaccettabile. Si continua a fare la conta dei morti come se non si trattasse di esseri umani. Prima 5, poi 7, 9 dispersi. Numeri che si aggiungono a tutti gli altri ...La Calabria è sempre in ultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Intanto partono corsi di abilitazione per somministrare i vacicni in farmacia ...