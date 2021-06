**Migranti: Mediterranea, 'ancora vittime della politica europea di chiusura frontiere'** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "La notte scorsa un'imbarcazione si è ribaltata a poche miglia dall'isola. Almeno 7 morti e 9 dispersi, mentre 48 persone sono state soccorse. ancora vittime della politica europea di chiusura delle frontiere". Lo scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans dopo il naufragio di Lampedusa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "La notte scorsa un'imbarcazione si è ribaltata a poche miglia dall'isola. Almeno 7 morti e 9 dispersi, mentre 48 persone sono state soccorse.didelle". Lo scrive su TwitterSaving Humans dopo il naufragio di Lampedusa.

