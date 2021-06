Migranti Lampedusa: barcone si ribalta, 5 morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ancora una tragedia del mare . Ancora morti nell'ennesimo viaggio della disperazione . Cinque Migranti sono morti nel naufragio di un barcone avvenuto a circa 5 miglia da Lampedusa . L'imbarcazione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ancora una tragedia del mare . Ancoranell'ennesimo viaggio della disperazione . Cinquesononel naufragio di unavvenuto a circa 5 miglia da. L'imbarcazione ...

