Mi manda Puzone | un acerrano nel Napoli di Maradona

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Un anno fa le immagini di Pietro, ex calciatore del, erano in giro per tv e giornali. I titoli, agghiaccianti, si assomigliavano. Uno recitava così: dallo scudetto cona senzatetto, calciatore dorme sulle panchine di Acerra. Poco più di un anno dopo, il 29 giugno, si presenta, sempre ad Acerra, il libro in cui Pietro ha raccontato la sua carriera – ma soprattutto la sua vita – a Rosario Aversano, giornalista e conservatore dei beni culturali. Rosario, in collaborazione con Giuseppe Russo, ha annotato, scritto, rielaborato i pensieri a volte aggrovigliati didopo un anno molto difficile che ...