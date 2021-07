METEO Italia al 15 luglio: temperature altissime, CALDO esagerato (Di mercoledì 30 giugno 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Osservando i modelli matematici di previsione possiamo dirvi che gli scenari METEO climatici da qui a metà luglio potrebbero subire minime modifiche. Eventuali cambiamenti potrebbero arrivare dall’Europa centro settentrionale, ma per il momento l’ipotesi più probabile è che l’Anticiclone Africano continui a dominare in lungo e in largo. Anticiclone che oramai ha preso possesso del Mediterraneo e non sembra avere la minima intenzione di mollare la presa. Rispetto a qualche giorno fa dobbiamo dirvi che i centri di calcolo internazionali danno più peso alle depressioni nord atlantiche e potrebbero ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Osservando i modelli matematici di previsione possiamo dirvi che gli scenariclimatici da qui a metàpotrebbero subire minime modifiche. Eventuali cambiamenti potrebbero arrivare dall’Europa centro settentrionale, ma per il momento l’ipotesi più probabile è che l’Anticiclone Africano continui a dominare in lungo e in largo. Anticiclone che oramai ha preso possesso del Mediterraneo e non sembra avere la minima intenzione di mollare la presa. Rispetto a qualche giorno fa dobbiamo dirvi che i centri di calcolo internazionali danno più peso alle depressioni nord atlantiche e potrebbero ...

