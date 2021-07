METEO ITALIA 7 Giorni. Tra CALDO e locali TEMPORALI, PEGGIORA nel weekend (Di mercoledì 30 giugno 2021) METEO SINO AL 6 LUGLIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una saccatura di bassa pressione, presente sull’Europa Centrale ed in lento movimento verso est, sta condizionando il METEO su parte del Nord ITALIA. Infiltrazioni d’aria fresca ed instabile si contrappongono ad un’onda calda nord-africana protesa sul Mediterraneo Centrale. Ne deriva un’ITALIA spaccata in due, con TEMPORALI presenti sulle zone alpine e parte delle pianure del Nord. Contrasti di masse d’aria diverse vanno a favorire un’accentuazione dell’instabilità sul Nord ITALIA, con nuovi impulsi che penalizzeranno soprattutto il ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021)SINO AL 6 LUGLIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una saccatura di bassa pressione, presente sull’Europa Centrale ed in lento movimento verso est, sta condizionando ilsu parte del Nord. Infiltrazioni d’aria fresca ed instabile si contrappongono ad un’onda calda nord-africana protesa sul Mediterraneo Centrale. Ne deriva un’spaccata in due, conpresenti sulle zone alpine e parte delle pianure del Nord. Contrasti di masse d’aria diverse vanno a favorire un’accentuazione dell’instabilità sul Nord, con nuovi impulsi che penalizzeranno soprattutto il ...

