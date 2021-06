Mertens: 'Italia favorita, sempre all'attacco come il Napoli di Sarri' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dries Mertens ha parlato in conferenza stampa nel ritiro del Belgio a Tubize, vicino a Bruxelles. L'attaccante del Napoli ha parlato dell'Italia e dei suoi compagni presto rivali. 'Per me sarà una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Driesha parlato in conferenza stampa nel ritiro del Belgio a Tubize, vicino a Bruxelles. L'attaccante delha parlato dell'e dei suoi compagni presto rivali. 'Per me sarà una ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioPortogallo 1-0. @dries_mertens14 qualificato ai quarti di finale dove affronterà l’Italia. ??… - sportmediaset : Euro 2020, Mertens: 'Con l'Italia partita speciale, squadra che gioca un gran calcio'. #ItaliaBelgio #SportMediaset - gilnar76 : Mertens: «Belgio-Italia sarà una partita speciale per me» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Mertens, Italia ha giocato miglior calcio finora Attaccante del Napoli: per me e' una partita speciale - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: Mertens: 'Italia favorita, sempre all'attacco come il Napoli di Sarri' -